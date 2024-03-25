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У РФ готуватимуть гауляйтерів для окупаційних адміністрацій в Україні

25 березня, 2024 понедiлок
16:18
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором

Росія запустила програму підготовки робітників окупаційних адміністрацій тимчасово окупованих територій України, у рамках якої ворог навчатиме протидії інформаційним атакам західних спецслужб

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог так і не зміг знайти достатню кількість радників й тому запустив програму підготовки робітників для РОА", - зазначають у ЦНС.

Навчання проходитиме в російській академії народного господарства і державної служби. У першому потоці курсу братимуть участь 50 осіб: їх готуватимуть до роботи в окупаційних адміністраціях на ТОТ Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Майбутніх гауляйтерів навчатимуть працювати з ризиками, пов’язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Також ЦНС зауважує, що в рамках програми учасники навчаться забезпечувати роботу окупаційних органів влади у прифронтовій зоні, а також - протидіяти інформаційним атакам західних спецслужб.

  • 22 березня стало відомо, що російські загарбники агітують випускників інтернатів тимчасово окупованих територій України вступати на навчання в академії "слідчого комітету" у містах РФ.
Теги:
Україна
Росія
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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