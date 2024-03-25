У РФ готуватимуть гауляйтерів для окупаційних адміністрацій в Україні
Росія запустила програму підготовки робітників окупаційних адміністрацій тимчасово окупованих територій України, у рамках якої ворог навчатиме протидії інформаційним атакам західних спецслужб
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог так і не зміг знайти достатню кількість радників й тому запустив програму підготовки робітників для РОА", - зазначають у ЦНС.
Навчання проходитиме в російській академії народного господарства і державної служби. У першому потоці курсу братимуть участь 50 осіб: їх готуватимуть до роботи в окупаційних адміністраціях на ТОТ Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
"Майбутніх гауляйтерів навчатимуть працювати з ризиками, пов’язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
Також ЦНС зауважує, що в рамках програми учасники навчаться забезпечувати роботу окупаційних органів влади у прифронтовій зоні, а також - протидіяти інформаційним атакам західних спецслужб.
- 22 березня стало відомо, що російські загарбники агітують випускників інтернатів тимчасово окупованих територій України вступати на навчання в академії "слідчого комітету" у містах РФ.
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