У РФ готуватимуть гауляйтерів для окупаційних адміністрацій в Україні

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог так і не зміг знайти достатню кількість радників й тому запустив програму підготовки робітників для РОА", - зазначають у ЦНС.

Навчання проходитиме в російській академії народного господарства і державної служби. У першому потоці курсу братимуть участь 50 осіб: їх готуватимуть до роботи в окупаційних адміністраціях на ТОТ Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Майбутніх гауляйтерів навчатимуть працювати з ризиками, пов’язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Також ЦНС зауважує, що в рамках програми учасники навчаться забезпечувати роботу окупаційних органів влади у прифронтовій зоні, а також - протидіяти інформаційним атакам західних спецслужб.