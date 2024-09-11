У РФ під Білгородом зійшов з рейок вантажний потяг: влада заявила про незаконне втручання в роботу залізниці
Увечері вівторка, 10 вересня, у Білгородській області РФ заявили про сходження рейок вантажного потягу нібито після втручання сторонніх в роботу залізниці й порушили справу про теракт
Про це повідомив губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков.
"У Новооскольському міському окрузі внаслідок незаконного втручання у роботу залізничного транспорту відбулося сходження зі шляхів локомотива та кількох порожніх вагонів вантажного складу", - заявив він.
За словами очільника регіону, постраждалих унаслідок цього інциденту немає. Пасажирські поїзди, що проходять через цю ділянку, відправили в об'їзд.
Як пише агентство "РИА Новости" з посиланням на керівництво залізниці, з рейок зійшли 11 вагонів та локомотив вантажного поїзда зійшли. Наразі триває відновлення залізничного полотна та контактної мережі.
Пізніше стало відомо, що через цей випадок слідчий комітет РФ порушив справу про теракт.
- У травні на станції Котлубань у російській Волгоградській області частина вагонів вантажного потягу, який перевозив пальне, також зійшла з рейок і загорілася. Ймовірною причиною тоді називали атаку безпілотника.
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