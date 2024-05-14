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У Волгоградській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг з пальним, росЗМІ пишуть про атаку БПЛА

14 травня, 2024 вiвторок
07:20
Війна з Росією Потяг
Зміст

Уночі 14 травня на станції Котлубань у російській Волгоградській області частина вагонів вантажного потягу, який перевозив пальне, зійшла з рейок і загорілася. Ймовірною причиною є атака безпілотника

Про це інформують російський тг-канал BAZA і BBC.

За даними пропагандистського російського агентства ТАСС, вагони зійшли з рейок через "стороннє втручання". На місці виникла пожежа - загорілися цистерни з паливом і вагон з пиломатеріалами. За даними МНС Росії, зараз пожежа ліквідована.

"У селищі Самофалівка на станції Котлубань сталося займання однієї цистерни з дизпаливом і вагона з пиломатеріалами. Пожежники оперативно ліквідували спалах о 03:38",- йдеться у повідомленні МНС.

Тим часом телеграм-канал Baza повідомляє, що два вагони з паливом загорілися в результаті атаки дрона, після чого одна цистерна вибухнула, стався розлив палива та спалахнула трава.

"Усього з рейок зійшли дев'ять вагонів поїзда. На цей час пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки не вдалося", - повідомляє видання.

  • Крім того, у російському Архангельську 13 квітня загорілася верхня палуба теплохода "М.В. Ломоносов": судно перебувало на ремонті.
Теги:
Росія
безпілотник
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