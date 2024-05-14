У Волгоградській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг з пальним, росЗМІ пишуть про атаку БПЛА

Про це інформують російський тг-канал BAZA і BBC.

За даними пропагандистського російського агентства ТАСС, вагони зійшли з рейок через "стороннє втручання". На місці виникла пожежа - загорілися цистерни з паливом і вагон з пиломатеріалами. За даними МНС Росії, зараз пожежа ліквідована.

"У селищі Самофалівка на станції Котлубань сталося займання однієї цистерни з дизпаливом і вагона з пиломатеріалами. Пожежники оперативно ліквідували спалах о 03:38",- йдеться у повідомленні МНС.

Тим часом телеграм-канал Baza повідомляє, що два вагони з паливом загорілися в результаті атаки дрона, після чого одна цистерна вибухнула, стався розлив палива та спалахнула трава.

"Усього з рейок зійшли дев'ять вагонів поїзда. На цей час пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки не вдалося", - повідомляє видання.