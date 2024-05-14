У Волгоградській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг з пальним, росЗМІ пишуть про атаку БПЛА
Уночі 14 травня на станції Котлубань у російській Волгоградській області частина вагонів вантажного потягу, який перевозив пальне, зійшла з рейок і загорілася. Ймовірною причиною є атака безпілотника
Про це інформують російський тг-канал BAZA і BBC.
За даними пропагандистського російського агентства ТАСС, вагони зійшли з рейок через "стороннє втручання". На місці виникла пожежа - загорілися цистерни з паливом і вагон з пиломатеріалами. За даними МНС Росії, зараз пожежа ліквідована.
"У селищі Самофалівка на станції Котлубань сталося займання однієї цистерни з дизпаливом і вагона з пиломатеріалами. Пожежники оперативно ліквідували спалах о 03:38",- йдеться у повідомленні МНС.
Тим часом телеграм-канал Baza повідомляє, що два вагони з паливом загорілися в результаті атаки дрона, після чого одна цистерна вибухнула, стався розлив палива та спалахнула трава.
"Усього з рейок зійшли дев'ять вагонів поїзда. На цей час пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки не вдалося", - повідомляє видання.
- Крім того, у російському Архангельську 13 квітня загорілася верхня палуба теплохода "М.В. Ломоносов": судно перебувало на ремонті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.97
- EUR Купівля 42.34Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе