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Головна Світ В російському Архангельську загорівся теплохід "М.В. Ломоносов"

В російському Архангельську загорівся теплохід "М.В. Ломоносов"

14 травня, 2024 вiвторок
00:56
Світ пожежа на теплоході "М.В. Ломоносов"
Зміст

У російському Архангельську у понеділок, 13 квітня, загорілась верхня палуба теплохода "М.В. Ломоносов": судно перебувало на ремонті

Про це інформує МНС РФ. 

Вказано, що пожежа охопила площу 936 квадратних метрів. Для її ліквідації залучили 42 пожежників та 13 одиниць техніки. За даними місцевої влади, на теплоході, який перебував на ремонті, людей нібито не було. 

Згадом стало відомо, що для розташованих поруч кораблів загрози немає. 

  • 7 квітня на території військово-морської бази росіян у місті Балтійськ Калінінградської області РФ внаслідок пожежі було виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов". 

Теги:
Росія
корабель
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