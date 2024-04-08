У Калінінградській області РФ через пожежу виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов", - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Розвідники зазначили, що "Сєрпухов" - російське судно проєкту 21631 "Буян-М", яке Росія спустила на воду у 2015 році.

"Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації", - написали в ГУР.

Також розвідники зазначають, що відновлення боєздатності корабля потребуватиме тривалого часу.

У ГУР показали кадри пошкодженого "Сєрпухова" та додали підпис: "Гуркіт не знає меж. Далі буде!"