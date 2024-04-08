У Калінінградській області РФ через пожежу виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов", - ГУР
7 квітня на території військово-морської бази росіян у місті Балтійськ Калінінградської області РФ внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов"
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Розвідники зазначили, що "Сєрпухов" - російське судно проєкту 21631 "Буян-М", яке Росія спустила на воду у 2015 році.
"Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації", - написали в ГУР.
Також розвідники зазначають, що відновлення боєздатності корабля потребуватиме тривалого часу.
У ГУР показали кадри пошкодженого "Сєрпухова" та додали підпис: "Гуркіт не знає меж. Далі буде!"
- 2 квітня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, частина жителів залишилася без світла. Згодом стало відомо, що це стало наслідком підриву електропідстанції українськими розвідниками.
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