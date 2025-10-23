У РФ під ніж можуть піти українські "політичні мігранти", і навіть Янукович, - політолог Кулик

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Час, коли Путін міг щось пояснювати бізнесу, давно минув. Путін і його найближче оточення розглядають бізнес лише як дійну корову, яка має платити за всі забаганки Путіна. І, відповідно, коли вичерпуються гроші, які путінський режим стриже зі звичайних росіян, увага переключається на так зване розтаможування олігархів, де відбувається перерозподіл фінансових потоків: когось "обнуляють", а хтось отримує додатковий ресурс і має віддавати його на забаганки Кремля", - зазначив Кулик.

За словами політолога, Путін уже давно не пояснює бізнесу, навіщо ця війна.

"Остання історія полягає в тому, що під ніж можуть піти російські й українські так звані "політичні", а по суті - кримінальні, мігранти: Курченки та всі інші, хто втік із грошима, кажуть навіть і про Януковича. Ці гроші будуть експропрійовані путінським режимом для фінансування війни. Наразі шириться чутка, що опрацьовується варіант так званого пошуку ворогів народу серед бізнес-класу, які надто невдоволені війною, щоб прорідити ряди", - додав Кулик.

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що нові санкції США, спрямовані проти російських нафтових гігантів "Роснафти" та "Лукойлу", здатні послабити економіку Росії, однак навряд чи вплинуть на стратегічні плани Кремля, головною метою якого залишається продовження війни.



