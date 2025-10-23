Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У РФ під ніж можуть піти українські "політичні мігранти", і навіть Янукович, - політолог Кулик

Оксана Ліховід
23 жовтня, 2025 четвер
19:58
Війна з Росією Віталій Кулик

У Росії можуть початися масштабні фінансові експропріації серед українських "політичних мігрантів" та олігархів. Гроші, виведені з України, планують конфіскувати для фінансування війни та підтримки приватних військових компаній

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Час, коли Путін міг щось пояснювати бізнесу, давно минув. Путін і його найближче оточення розглядають бізнес лише як дійну корову, яка має платити за всі забаганки Путіна. І, відповідно, коли вичерпуються гроші, які путінський режим стриже зі звичайних росіян, увага переключається на так зване розтаможування олігархів, де відбувається перерозподіл фінансових потоків: когось "обнуляють", а хтось отримує додатковий ресурс і має віддавати його на забаганки Кремля", - зазначив Кулик.

За словами політолога, Путін уже давно не пояснює бізнесу, навіщо ця війна.

"Остання історія полягає в тому, що під ніж можуть піти російські й українські так звані "політичні", а по суті - кримінальні, мігранти: Курченки та всі інші, хто втік із грошима, кажуть навіть і про Януковича. Ці гроші будуть експропрійовані путінським режимом для фінансування війни. Наразі шириться чутка, що опрацьовується варіант так званого пошуку ворогів народу серед бізнес-класу, які надто невдоволені війною, щоб прорідити ряди", - додав Кулик.

  • Дипломат Роман Безсмертний вважає, що нові санкції США, спрямовані проти російських нафтових гігантів "Роснафти" та "Лукойлу", здатні послабити економіку Росії, однак навряд чи вплинуть на стратегічні плани Кремля, головною метою якого залишається продовження війни.


 

Новини
Економіка
Україна
Росія
олігархи
Володимир Путін
Віктор Янукович
санкції проти Росії
Великий ефір Василя Зими
Військові новини
санкції ЄС проти Росії
