Безсмертний: Нові санкції США вплинуть на РФ, але не змінять стратегічних планів Путіна
Нові санкції США, спрямовані проти російських нафтових гігантів "Роснафти" та "Лукойлу", здатні послабити економіку Росії, однак навряд чи вплинуть на стратегічні плани Кремля, головною метою якого залишається продовження війни
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.
"Санкції - це один із дуже серйозних кроків з боку США, адже "Роснафта" - найбільша у світі публічна компанія та друга за обсягом видобутку. "Лукойл" - найбільша у світі вертикально інтегрована компанія, тобто така, що охоплює весь цикл - від видобутку до продажу світлих паливно-мастильних матеріалів, і п'ята - шоста за обсягом видобутку", - пояснив Безсмертний.
За словами дипломата, санкції проти нафтових гігантів вплинуть на Росію, але не змінять стратегічних планів ні Путіна, ні його оточення, сутність яких - війна, війна і ще раз війна.
"Путінський режим досяг рівня, за якого він існує, тому що воює, і воює, тому що існує. Будь-які кроки будуть лише частковими. І доти, доки Трамп не усвідомить, що потрібно формувати коаліцію свободи та демократії, навіть такі серйозні інструменти, як санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти", не змінять стратегічних планів Москви й Путіна", - додав Безсмертний.
- У середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.
