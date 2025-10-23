Безсмертний: Нові санкції США вплинуть на РФ, але не змінять стратегічних планів Путіна

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.

"Санкції - це один із дуже серйозних кроків з боку США, адже "Роснафта" - найбільша у світі публічна компанія та друга за обсягом видобутку. "Лукойл" - найбільша у світі вертикально інтегрована компанія, тобто така, що охоплює весь цикл - від видобутку до продажу світлих паливно-мастильних матеріалів, і п'ята - шоста за обсягом видобутку", - пояснив Безсмертний.

За словами дипломата, санкції проти нафтових гігантів вплинуть на Росію, але не змінять стратегічних планів ні Путіна, ні його оточення, сутність яких - війна, війна і ще раз війна.

"Путінський режим досяг рівня, за якого він існує, тому що воює, і воює, тому що існує. Будь-які кроки будуть лише частковими. І доти, доки Трамп не усвідомить, що потрібно формувати коаліцію свободи та демократії, навіть такі серйозні інструменти, як санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти", не змінять стратегічних планів Москви й Путіна", - додав Безсмертний.