У РФ заявили про збиття 14 безпілотників над трьома регіонами
Уранці вівторка, 13 серпня, міністерство оборони Росії заявило про нібито перехоплення цієї ночі 14 українських безпілотників над трьома областями РФ
Про це звітує російське міноборони.
"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні ворожого оборонного відомства.
За їхніми даними, засобами ППО було нібито знищено 14 БпЛА літакового типу: 12 - над Курською, один над Білгородською та ще один над Воронезькою областями.
- Тим часом російська армія вночі 13 серпня запустила на територію України "шахеди" та ракети: у Чернігівській області є влучання у цивільну інфраструктуру, у Сумах поранено людину.
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