У РФ заявили про збиття 14 безпілотників над трьома регіонами

Про це звітує російське міноборони.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні ворожого оборонного відомства.

За їхніми даними, засобами ППО було нібито знищено 14 БпЛА літакового типу: 12 - над Курською, один над Білгородською та ще один над Воронезькою областями.