У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург, зупинено військову логістику, - ЗМІ
Ввечері вівторка, 21 жовтня, стало відомо про підрив залізниці за сполученням Псков - Санкт-Петербург
Про це пише РБК-Україна, Інтерфакс-Україна та Укрінформ.
За інформацією від джерел в українській розвідці, вибух спричинив часткове загоряння вагонів вантажного потягу. На місце події одразу виїхали спеціальні служби Росії. Через інцидент у районі зник мобільний інтернет.
Вибух призвів до зупинки руху та порушення логістики ворога, що негативно вплине на постачання російських окупаційних сил.
- У вівторок, 21 жовтня, Служба безпеки України знищила два легкомоторні літаки на тимчасово окупованій території, які перехоплювали українські далекобійні дрони.
