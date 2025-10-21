У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург, зупинено військову логістику, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна, Інтерфакс-Україна та Укрінформ.

За інформацією від джерел в українській розвідці, вибух спричинив часткове загоряння вагонів вантажного потягу. На місце події одразу виїхали спеціальні служби Росії. Через інцидент у районі зник мобільний інтернет.

Вибух призвів до зупинки руху та порушення логістики ворога, що негативно вплине на постачання російських окупаційних сил.