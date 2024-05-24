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Війна з Росією: хроніка
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У Росії заявили про нібито знищення трьох морських дронів та п'яти цілей над Кримом та Білгородською областю

24 травня, 2024 п'ятниця
07:59
Війна з Росією обстріл, ППО

Російське міністерство оборони заявило про нібито ліквідацію трьох морських дронів, а також 5 повітряних цілей над Білгородщиною та тимчасово окупованим Кримом

Зміст

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS та безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три оперативно-тактичні ракети ATACMS над територією окупованого Криму, а також два безпілотники - над Білгородською областю.

Крім цього, за даними міноборони РФ, в акваторії Чорного моря нібито знищили три морські дрони, які прямували до Криму.

  • Увечері 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не було.

Теги:
Крим
ППО
російська армія
окуповані території
безпілотник
Білгород
ракетний удар
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