У Росії заявили про нібито знищення трьох морських дронів та п'яти цілей над Кримом та Білгородською областю
Російське міністерство оборони заявило про нібито ліквідацію трьох морських дронів, а також 5 повітряних цілей над Білгородщиною та тимчасово окупованим Кримом
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS та безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три оперативно-тактичні ракети ATACMS над територією окупованого Криму, а також два безпілотники - над Білгородською областю.
Крім цього, за даними міноборони РФ, в акваторії Чорного моря нібито знищили три морські дрони, які прямували до Криму.
- Увечері 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не було.
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