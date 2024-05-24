У Росії заявили про нібито знищення трьох морських дронів та п'яти цілей над Кримом та Білгородською областю

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS та безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три оперативно-тактичні ракети ATACMS над територією окупованого Криму, а також два безпілотники - над Білгородською областю.

Крім цього, за даними міноборони РФ, в акваторії Чорного моря нібито знищили три морські дрони, які прямували до Криму.