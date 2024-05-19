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У Росії заявили про обстріл Білгородщини: нібито 13 постраждалих

19 травня, 2024 неділя
20:41
Війна з Росією Бєлгород
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Російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 4 повітряних засобів над Білгородською областю. Водночас відомо про буцімто 13 постраждалих

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Близько 19:00 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Вільха" та БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила або перехопила один реактивний снаряд РСЗВ "Вільха" та три безпілотники над територією Білгородської області.

Натомість губернатор В'ячеслав Гладков повідомляє про нібито обстріл міста Шебекіно. За попередньою інформацією, там постраждали 11 людей, серед них три дитини. Крім цього, пошкоджені 7 багатоповерхівок та 25 автомобілів.

Пізніше Гладков також заявив про нібито атаку на селище Ржевка Шебекінського міського округу. За попередньою інформацією, там постраждали двоє людей. 

"Один зі снарядів потрапив до чотириквартирного одноповерхового будинку - він сильно пошкоджений, другий снаряд потрапив у гараж, внаслідок чого він згорів повністю разом із легковим автомобілем у ньому", - написав губернатор.

  • 17 травня Гладков звинуватив Україну в атаці безпілотників та заявив про нібито двох загиблих.

Теги:
Росія
ППО
безпілотник
Білгород
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