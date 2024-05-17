На Білгородщині заявили про нібито атаку дроном і загиблих

Про це він написав у Telegram.

Зазначається, що у селищі Октябрьский дрон-камікадзе атакував автомобіль, в якому знаходилися водій та три пасажири. Унаслідок цього нібито загинула жінка та дитина.

Ще один безпілотник атакував автозаправну станцію поряд із селищем Безсонівка. Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Російське міністерство оборони заявило про збиття шести дронів над регіоном.