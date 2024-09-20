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Головна Війна з Росією У росіян є успіхи біля Нью-Йорку та в Торецьку, - DeepState

У росіян є успіхи біля Нью-Йорку та в Торецьку, - DeepState

Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
03:52
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Інформаційний OSINT-портал DeepState повідомив про просування російських терористів на 4 напрямках

Зміст

Про це пише Telegram-канал DeepState.

Просування російських військ фіксують на Донеччині.

"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку", - йдеться у повідомленні у ніч на 20 вересня.

Інформації щодо успіхів українських воїнів DeepState не розголошує.

  • Від початку доби 19 вересня на російсько-українському фронті відбулося 163 бойових зіткнення. Окупанти найбільше атакують на Покровському та Курахівському напрямках.
Теги:
Україна
Росія
Нью-Йорк
Донбас
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
Торецьк
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