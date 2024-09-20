У росіян є успіхи біля Нью-Йорку та в Торецьку, - DeepState
Інформаційний OSINT-портал DeepState повідомив про просування російських терористів на 4 напрямках
Про це пише Telegram-канал DeepState.
Просування російських військ фіксують на Донеччині.
"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку", - йдеться у повідомленні у ніч на 20 вересня.
Інформації щодо успіхів українських воїнів DeepState не розголошує.
- Від початку доби 19 вересня на російсько-українському фронті відбулося 163 бойових зіткнення. Окупанти найбільше атакують на Покровському та Курахівському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе