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Головна Війна з Росією У селі поруч із Сумами "шахед" зруйнував приватний будинок

У селі поруч із Сумами "шахед" зруйнував приватний будинок

Марія Музиченко
1 березня, 2025 субота
21:51
Війна з Росією Наслідок влучання у селі Стецьківка, що поблизу Сум (01.03.2025)

Російська Федерація вкотре завдала удару по Сумській області. Зафіксовано влучання та загоряння приватного будинку

Зміст

Про це повідомила Сумська міська рада.

Увечері 1 березня 2025 року росіяни завдали удару по Старостинському округу.

Зафіксували влучання ворожого БПЛА в селі Стецьківка, в результаті якого зруйновано приватний будинок.

  • Увечері 1 березня російська армія здійснила атаку дронами по території України.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Суми
Сумщина
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