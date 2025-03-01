У селі поруч із Сумами "шахед" зруйнував приватний будинок
Російська Федерація вкотре завдала удару по Сумській області. Зафіксовано влучання та загоряння приватного будинку
Про це повідомила Сумська міська рада.
Увечері 1 березня 2025 року росіяни завдали удару по Старостинському округу.
Зафіксували влучання ворожого БПЛА в селі Стецьківка, в результаті якого зруйновано приватний будинок.
- Увечері 1 березня російська армія здійснила атаку дронами по території України.
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