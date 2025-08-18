У стилі історій про "розіп’ятого хлопчика": ЦПД спростував фейк РФ про газові камери в Одеському СІЗО

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Аби додати вигадці правдоподібності, пропагандисти намагалися вразити аудиторію яскравими та моторошними деталями, такими як люди в протигазах, їдкий газ та масові смерті.

В ЦПД наголосили, що в цих повідомленнях немає жодного підтвердження – ані фото, ані відео, ані імен постраждалих, як і конкретного номера ізолятора, де начебто стався інцидент. Навіть "джерелами" виступають не очевидці, а вигадані "родичі утримуваних" в уявному одеському СІЗО. Тобто немає жодних деталей, які можна було б перевірити.

"У такий спосіб Москва намагається створити картинку "масових репресій" в Україні, щоб відвернути увагу від власних злочинів та порушення прав людини. Бо саме Росія перетворила свою пенітенціарну систему на фабрику тортур і смерті, саме Росія сьогодні тримає у тюрмах тисячі цивільних українців, системно катує та вбиває їх", - підсумували в ЦПД.

фото: Центр протидії дезінформації