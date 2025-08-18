У стилі історій про "розіп’ятого хлопчика": ЦПД спростував фейк РФ про газові камери в Одеському СІЗО
Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував фейк російської пропаганди про "газові камери" в Одеському СІЗО для людей, яких підозрюють у зв'язках з Росією, назвавши це черговою вигадкою у стилі історій про "розіп’ятого хлопчика"
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Аби додати вигадці правдоподібності, пропагандисти намагалися вразити аудиторію яскравими та моторошними деталями, такими як люди в протигазах, їдкий газ та масові смерті.
В ЦПД наголосили, що в цих повідомленнях немає жодного підтвердження – ані фото, ані відео, ані імен постраждалих, як і конкретного номера ізолятора, де начебто стався інцидент. Навіть "джерелами" виступають не очевидці, а вигадані "родичі утримуваних" в уявному одеському СІЗО. Тобто немає жодних деталей, які можна було б перевірити.
"У такий спосіб Москва намагається створити картинку "масових репресій" в Україні, щоб відвернути увагу від власних злочинів та порушення прав людини. Бо саме Росія перетворила свою пенітенціарну систему на фабрику тортур і смерті, саме Росія сьогодні тримає у тюрмах тисячі цивільних українців, системно катує та вбиває їх", - підсумували в ЦПД.
фото: Центр протидії дезінформації
- Раніше на Херсонщині встановили понад 1,5 тис. осіб, яких катували окупанти. Також підтверджено існування щонайменше 13 катівень, які росіяни облаштували в області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.61
- EUR Купівля 48.01Продаж 48.67
- Актуальне
- Важливе