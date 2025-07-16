У Токмаку знищили операторів БПЛА РФ "Скат 350М", - ГУР

Про це повідомило ГУР МО.

"У повітря злетів зелений УАЗ 452. Всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів — членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М", – розповіли розвідники.

У матеріалі пояснюють, що такий дрон ворог використовував для виявлення позицій українських військових у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.

"Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили в "буханці", знищено", – резюмують у матеріалі.