У Токмаку знищили операторів БПЛА РФ "Скат 350М", - ГУР
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вранці 16 липня знищили двох російських операторів БПЛА "Скат 350М"
Про це повідомило ГУР МО.
"У повітря злетів зелений УАЗ 452. Всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів — членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М", – розповіли розвідники.
У матеріалі пояснюють, що такий дрон ворог використовував для виявлення позицій українських військових у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.
"Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили в "буханці", знищено", – резюмують у матеріалі.
- Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) показало, як бойовий робот "Лють" із кулеметом, долаючи складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, знищує росіян на Сумщині.
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