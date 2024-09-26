У Вугледарі є загроза оточення Сил оборони, а на Покровському напрямку зростає динаміка боїв, - аналітик DeepState

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Біля Вугледару ситуація складна, існує загроза оточення Сил оборони в місті, відповідно зараз ворог намагається із флангів обійти та зімкнути кільце, але йому це не вдається. На превеликий жаль, у противника є тактичні успіхи, вони зараз підійшли до Вугледара зі сторони Павлівки з південно-західного боку, зараз тривають бої на підступах до міста", - розповів він.

За словами аналітика, росіяни використовують одну і ту саму тактику.

"Всюди у них тактика однакова, яку вони застосували у Вугледарі, вони таку саму тактику застосують у Кураховому, вони зараз таку саму тактику будуть застосовувати в Гірнику і з Селидовим. Вони обходять великі міста для того, щоб мінімально ув’язуватися в міські бої, максимально завдати шкоди Силам оборони в логістиці, і лише після цього вони, власне, переходять до самого захоплення міста. Зараз те саме бачимо у Вугледарі, якби не логістика, якби у нас правий фланг в районі Пречистівки тримався, то місто можна було б ще значно довго утримувати. Але через те, що і правий фланг біля Пречистівки у нас продавлений, то логістика дуже погана, евакуація погана, підвіз БК утруднений. Відповідно є перспектива втрати Вугледара", - вважає аналітик.

Руслан Микула повідомив, що на Покровському напрямку знову зростає динаміка боїв.

"Наскільки мені відомо, вчора вже динаміка знову пішла вгору, і противник має незначні успіхи в районі Миколаївки, Крутого Яру, і фактично зараз від Мирнограду їх відділяє великий опорний пункт Сил оборони, тому ситуація там все-таки знову йде до погіршення", - додав він.