У Запоріжжі 19-річна студентка наводила удари РФ по місту: СБУ затримала підозрювану

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваною виявилася 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору ФСБ восени 2023 року.

"Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену – колаборантку, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі", - повідомляє СБУ.

Фото: СБУ

За даними правоохоронців, дівчина шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби. Крім того, вона намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.

Для цього студентка намагалася використати своїх друзів та одногрупників, у яких під час розмов розпитувала потрібну їй інформацію.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.