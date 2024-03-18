СБУ затримала агентку ФСБ, яка шукала локації української ППО на Авдіївському напрямку

Про це повідомила СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби агресора отримати геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Затриманою виявилась місцева жителька, яку раніше розшукували за шахрайство й крадіжки. Аби уникнути покарання, фігурантка втекла до Житомирської області літом 2023 року.

"Переховуючись в орендованому будинку, вона активно спілкувалась у чатах російських телеграм-каналів, де намагалась знайти заробіток. Таким чином зловмисниця потрапила у поле зору російської спецслужби. Згодом її дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки", - розповіли в СБУ.

Фігурантка за вказівкою працівника ФСБ відновила спілкування з колишніми односельцями на Донеччині з метою одержання інформації: під виглядом побутових телефонних розмов вона прагнула дізнатися інформацію щодо роботи української ППО під час повітряних атак росіян.

Якщо фігурантка підтверджувала дані щодо цього - потім розпитувала у співбесідників інформацію про орієнтовне базування вогневих позицій зенітно-ракетних комплексів українських Збройних сил.

У СБУ наголошують, ці дані агрсору були потрібні, аби "обходити" на східному фронті протиповітряну оборону України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Завчасно викривши фігурнатку, Служба безпеки поетапно задокументувала її злочинні дії, а також провела заходи щодо убезпечення ППО.

Агентку ФСБ було затримано в її тимчасовому помешканні. У ході обшуку в жінки виявили мобільний телефон, який вона використовувала для розвідувально-підривної діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.

Зараз фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.