СБУ затримала агентку ФСБ, яка шукала локації української ППО на Авдіївському напрямку
Служба безпеки України затримала жінку, яка працювала на ФСБ та розвідувала місцезнаходження українських систем протиповітряної оборони на Авдіївському напрямку
Про це повідомила СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби агресора отримати геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
Затриманою виявилась місцева жителька, яку раніше розшукували за шахрайство й крадіжки. Аби уникнути покарання, фігурантка втекла до Житомирської області літом 2023 року.
"Переховуючись в орендованому будинку, вона активно спілкувалась у чатах російських телеграм-каналів, де намагалась знайти заробіток. Таким чином зловмисниця потрапила у поле зору російської спецслужби. Згодом її дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки", - розповіли в СБУ.
Фігурантка за вказівкою працівника ФСБ відновила спілкування з колишніми односельцями на Донеччині з метою одержання інформації: під виглядом побутових телефонних розмов вона прагнула дізнатися інформацію щодо роботи української ППО під час повітряних атак росіян.
Якщо фігурантка підтверджувала дані щодо цього - потім розпитувала у співбесідників інформацію про орієнтовне базування вогневих позицій зенітно-ракетних комплексів українських Збройних сил.
У СБУ наголошують, ці дані агрсору були потрібні, аби "обходити" на східному фронті протиповітряну оборону України.
Фото: СБУ
Фото: СБУЗавчасно викривши фігурнатку, Служба безпеки поетапно задокументувала її злочинні дії, а також провела заходи щодо убезпечення ППО.
Агентку ФСБ було затримано в її тимчасовому помешканні. У ході обшуку в жінки виявили мобільний телефон, який вона використовувала для розвідувально-підривної діяльності.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.
Зараз фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 15 березня Служба безпеки затримала та повідомила про підозру далекобійнику, який збирав розвідувальні дані про українські кораблі в Одеському порту.
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