Шпигував за українськими кораблями в Одесі: СБУ затримала далекобійника
Служба безпеки затримала та повідомила про підозру далекобійнику, який збирав розвідувальні дані про українські кораблі в Одеському порту
Про це пише пресцентр СБУ.
Зазначається, що правоохоронці затримали чоловіка у Запоріжжі. Чоловік діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.
"Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Спецслужбовці СБУ затримали чоловіка "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору.
Також у ході розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента - шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіка загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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