У жовтні РФ запустила по Україні 2 тис. БПЛА, половина з них - фальш-цілі: в ГУР розповіли про дрони-приманки
Росіяни у жовтні застосували майже тисячу дронів-приманок, які мають на меті перевантажити українську ППО. Два таких безпілотники впали на території Молдови
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.
Зазначається, що протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2 тисячі БПЛА, приблизно половина з них є приманками, або фальш-цілями, якими РФ намагається відвернути увагу та перевантажити українську ППО.
За даними ГУР, один з основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує в повітряних атаках, - "Пародія". 10 листопада два таких дрони впали на території Молдови.
"Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/"Герань-2", але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх", - розповіли в українській розвідці.
Дослідження російських "Пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно.
У ГУР додають, що модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) і Тайваню (SONiX Technology).
- Нагадаємо, вранці 10 листопада після нічної російської атаки БПЛА на Україну, у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Згодом ще один дрон знайшли у Ришканському районі.
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