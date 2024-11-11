У жовтні РФ запустила по Україні 2 тис. БПЛА, половина з них - фальш-цілі: в ГУР розповіли про дрони-приманки

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Зазначається, що протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2 тисячі БПЛА, приблизно половина з них є приманками, або фальш-цілями, якими РФ намагається відвернути увагу та перевантажити українську ППО.

За даними ГУР, один з основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує в повітряних атаках, - "Пародія". 10 листопада два таких дрони впали на території Молдови.

"Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/"Герань-2", але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх", - розповіли в українській розвідці.

Дослідження російських "Пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно.

У ГУР додають, що модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) і Тайваню (SONiX Technology).