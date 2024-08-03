У ЗСУ пояснили, яким чином Кримський міст допомагає в утилізації російської ППО

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, через міст окупанти періодично "завозять на утилізацію" в Крим новітні системи ППО: С-400 "Тріумф", С-500 "Прометей".

"Навіщо заважати російським окупантам, які витягують з інших ліній ці системи оборони? Направду, інколи дивує, з яким завзяттям вони це роблять, враховуючи, що і в самій Росії періодично вибухає і вони може б і там були потрібні… Але їх планомірно привозять на "утилізацію в Крим", - сказав Плетенчук.

Речник прокоментував імовірність руйнування Кримського мосту, довжина якого становить понад 18 км.

"Тут довжина особливого значення не має, бо достатньо зруйнувати одну секцію для того, щоб міст припинив своє існування. І чим більше таких секцій знищити - тим складніше буде його відновлювати. Але це така локація, в якій сходяться всі можливості нашого ворога і наші можливості. Так, там є ешелонована оборона - це факт. І так чи інакше, а в повітрі присутня (російська, - ред.) авіація у великій кількості, антидронову роботу виконують з допомогою гелікоптерів", - пояснив речник ВМС.

Він наголосив, що міст приречений в будь-якому випадку, і це питання часу, так само, як і наявність військових кораблів в пункті базування Новоросійська.

"Це така собі остання фортифікація в Чорному морі. Знищення мосту ускладнить логістику для росіян, а вона для них вже надскладна", - сказав Плетенчук.

Він додав, що наразі в тимчасово окупованому Криму залишаються 5 російських аеродромів, два з яких вже без літаків.