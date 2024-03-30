У кінці березня окупували ще два селища: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
Російська окупаційна армія в кінці березня 2024 року, ймовірно, захопила два населені пункти на Донеччині - села Тоненьке та Орлівка
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що росіяни не полишають спроб наступати на Донеччині. Так, в кінці березня ворог, ймовірно, окупував два села - Тоненьке та Орлівка - там продовжують точитися бої.
"Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу", - оцінили у розвідці.
За даними Британії, Росія зберігає значну перевагу в конфлікті, перевершуючи Україну за кількістю боєприпасів і техніки. Ймовірно, щомісяця вона мобілізує приблизно 30 тис. додаткових осіб і, швидше за все, може продовжувати "поглинати втрати та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил".
- Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення між українськими та російськими військами. Силам оборони вдалося відбити низку ворожих атак на шести напрямках фронту і ліквідувати ще 730 окупантів.
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