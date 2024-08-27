"Україна може скоїти замахи з хімречовинами на чиновників "нових регіонів РФ": фейки росЗМІ за 27 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 27 серпня російські пропаганди поширили два значних фейки.

Фейк: Керівник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс РФ Кірілов заявив: "міноборони Росії не виключає спроб замаху на чиновників нових російських регіонів, використовуючи хімічні речовини з боку ЗСУ".

Спростування: Україна дотримується Конвенції про заборону хімічної зброї, тому всі подібні звинувачення абсурдні та не мають нічого спільного з реальністю.

Фейк: Деякі російські TG-канали поширили допис: "У Кривому Розі уражено місце розміщення іноземних інструкторів у готелі "Аврора".

Спростування: Чергова спроба росіян зняти з себе відповідальність за ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури, де перебувало мирне населення.