"Україна може скоїти замахи з хімречовинами на чиновників "нових регіонів РФ": фейки росЗМІ за 27 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 27 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 27 серпня російські пропаганди поширили два значних фейки.
Фейк: Керівник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс РФ Кірілов заявив: "міноборони Росії не виключає спроб замаху на чиновників нових російських регіонів, використовуючи хімічні речовини з боку ЗСУ".
Спростування: Україна дотримується Конвенції про заборону хімічної зброї, тому всі подібні звинувачення абсурдні та не мають нічого спільного з реальністю.
Фейк: Деякі російські TG-канали поширили допис: "У Кривому Розі уражено місце розміщення іноземних інструкторів у готелі "Аврора".
Спростування: Чергова спроба росіян зняти з себе відповідальність за ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури, де перебувало мирне населення.
- 27 серпня у мережі поширювали інформацію, що нібито після вибуху на Рівненській АЕС спалахнула пожежа, унаслідок чого радіація значно перевищує норму. Це – неправда.
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