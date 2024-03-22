Україна може закрити список спонсорів війни через тиск Франції та Китаю, - Reuters
Україна може закрити свій чорний список спонсорів війни через негативну реакцію з боку країн, зокрема Китаю і Франції
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що відсьогодні Україна може закрити не лише список, а й пов'язаний вебсайт, на якому подано докладну інформацію про людей, які перебувають під західними санкціями, компанії та походження російських запчастин для зброї.
"Чорний список не має жодної юридичної підстави, але став перешкодою для близько 50 великих компаній, які працювали в Росії та допомагали Кремлю у війні в Україні, наприклад, сплачуючи податки", - йдеться у повідомленні.
"Це Китай, але не тільки Китай", - сказали у джерелі, натякаючи на тиск з боку Франції з метою виключити зі списку Auchan і Leroy Merlin.
- Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни в Україні швейцарського виробника шоколаду й какао-продуктів Barry Callebaut.
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