Україна повернула з російського полону 205 захисників
У вівторок, 6 травня, Україна та Росія за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів провели обмін полонених. На Батьківщину повернулись 205 українських захисників
Про це проінформував президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту", - зазначив глава держави.
За його словами, українські воїни були "розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності".
Зеленський додав, що посередницькі зусилля в цьому обміні надавали Об'єднані Арабські Емірати.
"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні", - підсумував президент.
В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
На Батьківщину повертаються 3 українських офіцери та 202 солдати і сержанти.
"Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя", - йдеться у повідомленні.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець додав, що багато воїнів перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення, також є повернені тяжкохворі та поранені.
"Сьогодні на місці проведення обміну перебували працівники Офісу Омбудсмана з метою контролю дотримання прав людини відповідно до норм МГП. Вони також зафіксували, в якому емоційному та фізичному стані звільнені повертаються в Україну", - зазначив Лубінець.
Першим про обмін повідомило російське міністерство оборони.
"6 травня в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 205 російських військовослужбовців", - зазначили у відомстві.
Згідно із заявою, звільнені військові наразі перебувають на території Білорусі, де отримують психологічну та медичну допомогу. Також вони отримали можливість зв'язатися з близькими. Надалі їх перевезуть до РФ"для проходження лікування і реабілітації в медичних установах міноборони Росії".
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