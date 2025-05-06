Україна повернула з російського полону 205 захисників

Про це проінформував президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту", - зазначив глава держави.

За його словами, українські воїни були "розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності".

Зеленський додав, що посередницькі зусилля в цьому обміні надавали Об'єднані Арабські Емірати.

"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні", - підсумував президент.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

На Батьківщину повертаються 3 українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

"Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець додав, що багато воїнів перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення, також є повернені тяжкохворі та поранені.

"Сьогодні на місці проведення обміну перебували працівники Офісу Омбудсмана з метою контролю дотримання прав людини відповідно до норм МГП. Вони також зафіксували, в якому емоційному та фізичному стані звільнені повертаються в Україну", - зазначив Лубінець.

Першим про обмін повідомило російське міністерство оборони.

"6 травня в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 205 російських військовослужбовців", - зазначили у відомстві.

Згідно із заявою, звільнені військові наразі перебувають на території Білорусі, де отримують психологічну та медичну допомогу. Також вони отримали можливість зв'язатися з близькими. Надалі їх перевезуть до РФ"для проходження лікування і реабілітації в медичних установах міноборони Росії".



