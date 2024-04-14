Україна пропонувала обмін полоненими у зв'язку з Рамаданом, одначе Кремль не цінує мусульман і тому відмовився, - Саїд Ісмагілов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Напередодні священного місяця Рамадан наша сторона запропонувала віддати якусь кількість, декілька десятків російських мусульман, як такий жест доброї волі перед початком священного місяця, російська сторона відмовилась їх приймати. Відповідно мене зовсім не дивує те, що вони зараз відмовляються їх обмінювати, оскільки ці люди не є цінними. Мусульманські народи - це другорядне населення, навіть третьосортне населення цієї недоімперії. Вони абсолютно не цінують мусульманське населення", - пояснив Ісмагілов.

За його словами, ворог відправляє російських мусульман на м'ясні штурми.

"Цим вони розв'язують питання великої кількості мусульманського населення, що збільшується, цю війну хочуть витягнути відповідно в тому числі й силами російських національних меншин. Тому абсолютно не дивно, що вони кидають у м'ясні штурми бурятів, дагестанців, татарів, башкирів і це для них звичайна практика, не титульна нація, скажім, мусульманські народи Російської Федерації, абсолютно не цінуються владою, їх розглядають, як розхідний матеріал і тому очікувати якогось, знаєте, поблажливого ставлення до них це не варто", - заявив колишній муфтій Духовного управління мусульман України.

Водночас військового парамедика дивує, що мусульманські родини не протестують: "Немає ніякого обурення, немає ніякого громадянського спротиву, тиску на владу, тому що ці люди абсолютно безвольні, безправні, вони просто раби цієї імперії, вони самі винні, що до них таке ставлення, що влада їх абсолютно не цінує, вони не борються ані за свою свободу, ані за свою гідність. Відповідно той, хто не цінує свою свободу і гідність буде удобряти чорноземи України".

Що передувало

9 квітня російська сторона відхилила українську пропозицію обміну військовополоненими різних віросповідань. Україна запропонувала формулу обміну "один до чотирьох", яка була вигідною для РФ, адже дозволяла повернути більше людей, ніж віддати. Однак, Москва не прийняла цю пропозицію, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Обмін планувався здійснити між католицьким Великоднем та завершенням мусульманського свята Ораза-Байрам, з 31 березня по 10 квітня. У списку на обмін було 147 осіб, серед яких один католик та 146 мусульман. Лубінець зазначив, що, попри відмову, Росія все ще має можливість погодитися на обмін. Україна готова провести обмін за принципом "всіх на всіх" до православного Великодня, який також святкують у Росії.

"Як бачимо, навіть послання Папи римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін", – зазначив Лубінець.