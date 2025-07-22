Україна у 2026 році потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону, – Шмигаль

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час наради керівників закордонних дипломатичних установ.

Він нагадав, що серед оборонних пріоритетів України, визначених президентом Володимиром Зеленським, – нарощення внутрішнього виробництва озброєння (щонайменше 50% мають закуповуватись в Україні), залучення іноземних оборонних компаній до співпраці та локалізації виробництва, а також активізація постачань сучасної зброї, особливо систем протиповітряної оборони, здатних збивати балістичні ракети.

За словами Шмигаля, Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Київ закликає створювати спільні оборонні підприємства, ділитися ліцензіями та відкривати виробництва у дружніх країнах.

Також у планах — забезпечити армію дронами різних типів, для чого потрібно додаткове фінансування.

"Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", - сказав Шмигаль.