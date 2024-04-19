"Україна йде до нового Чорнобиля": росіяни запустили нову ІПСО

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Державне пропагандистське російське видання опублікувало статтю "Украина осознанно идет к новому Чернобылю", яку поширили в проросійських іноземних медіа.

"У статті є дезінформація та фейки про можливі інциденти на Хмельницькій АЕС. Буцімто це станеться через встановлення на ній ядерних реакторів АР1000 за американською технологією Westinghouse Electric Company", - розповідає Центр.

Spravdi пояснює, що Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива та здійснює перехід на встановлення ядерних реакторів західного виробництва.

"Росія хоче скласти враження, нібито без її безпосередньої участі ядерна безпека неможлива. АР1000 – атомний реактор з сучасними системами активної та пасивної безпеки, який сертифіковано Комісією з ядерного регулювання США. Україна неухильно виконує міжнародні зобов’язання щодо відповідального поводження з відпрацьованим ядерним паливом з вітчизняних АЕС", - йдеться у спростуванні ворожого ІПСО.