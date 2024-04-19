Росія взялася "захищати" права українців під час мобілізації. ЦПД пояснив мотиви

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда активно поширює коментарі представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка відреагувала на ухвалення в Україні закону про мобілізацію. За словами речниці терористів, він "знищив права українців" та "розколює суспільство".

"Такі заяви звучать особливо цинічно на тлі масованих обстрілів мирних міст України, внаслідок чого кожного дня гинуть цивільні громадяни. Щобільше, Україні не потрібна була б мобілізація, якби РФ не розв’язала війну. Дивними є і "застереження" про розкол у суспільстві, адже саме Росія вже протягом багатьох років вкладає величезні ресурси у пропаганду, спрямовану на руйнування єдності серед українців", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що ворог хоче дискредитувати зусилля політичного та військового керівництва України для оборони проти агресії РФ.