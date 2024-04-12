"Харків готують до оборони": Росія запускає фейки, щоб посіяти паніку серед українців

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють інформацію, що Харків почали готувати до оборони. Нібито в житлових масивах міста екстрено копають укриття. Як доказ рашисти прикріплюють фото.

"Поширювана російськими пропагандистами інформація є фейком, оскільки насправді проводилася заміна 60-метрової ділянки трубопроводу, про що повідомило КП "Харківводоканал", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що тактика роспропаганди: взяти фото та відео з українських ресурсів або сайтів держустанов, щоб вигадати власні фейки.

"Поширюючи їх, ворог намагається посіяти панічні настрої з-поміж населення та просувати наратив, що українців використовують як "живий щит", - відзначає ЦПД.