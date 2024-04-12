"Харків готують до оборони": Росія запускає фейки, щоб посіяти паніку серед українців
Російська пропаганда завдяки фейкам намагається посіяти паніку серед українського населення
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворожі ресурси поширюють інформацію, що Харків почали готувати до оборони. Нібито в житлових масивах міста екстрено копають укриття. Як доказ рашисти прикріплюють фото.
"Поширювана російськими пропагандистами інформація є фейком, оскільки насправді проводилася заміна 60-метрової ділянки трубопроводу, про що повідомило КП "Харківводоканал", - пише ЦПД.
У Центрі наголошують, що тактика роспропаганди: взяти фото та відео з українських ресурсів або сайтів держустанов, щоб вигадати власні фейки.
"Поширюючи їх, ворог намагається посіяти панічні настрої з-поміж населення та просувати наратив, що українців використовують як "живий щит", - відзначає ЦПД.
- Раніше російські пропагандисти поширили фейк про "можливе оточення Харкова" із закликом евакуюватися з міста до 15 квітня 2024 року.
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