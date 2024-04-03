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Під виглядом ДСНС: РФ поширила фейк про "можливе оточення Харкова" із закликом евакуюватися

3 квітня, 2024 середа
06:54
Війна з Росією фейк

Російські пропагандисти поширили фейк про "можливе оточення Харкова" із закликом евакуюватися з міста до 15 квітня 2024 року

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

При цьому росіяни оформили неправдиве повідомлення так, ніби воно зроблене представниками української влади, заявивши, що ДСНС України та Харківська ОВА "підготують цілодобовий виїзд для цивільних автомобілів".

"Ця інформація не відповідає дійсності! Ворог наразі не має ресурсів для оточення або захоплення Харкова", - повідомляє Центр протидії дезінформації.

Читайте також. Кошмаринг Харкова. Як Росія напомповує українців і Захід ІПСО про окупацію міста-мільйонника?

Керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко назвав фейк про "можливе оточення Харкова" частиною інформаційно-психологічних операцій ворога з провокування паніки серед жителів Харківщини.

"Росія продовжує свою дезінформаційну кампанію "пропаганда страху" з метою залякати мешканців Харкова наступом на місто, який наразі неможливий. Головна мета росіян - зробити так, щоб більше людей виїхало. Центр прогнозує продовження вкидання ворогом таких фейків і надалі, у тому числі і щодо інших українських міст – Херсона, Миколаєва, Сум, Чернігова і навіть Києва. Закликаємо не піддаватись ворожій пропаганді і довіряти тільки офіційним джерелам інформації", – сказав Коваленко.

  • Раніше видання "Медуза" повідомило, що російські силовики переконані в спроможності окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
  • Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що не бачить приводів для евакуації з міста, та назвав припущення про наступ на облцентр інформаційною спецоперацією ворога.
  • У штурмовій бригаді Гвардії наступу "Сталевий Кордон" назвали кількість військових, потрібну ворогу для окупації Харкова.

Довідка. Центр протидії дезінформації є робочим органом Ради нацбезпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення РНБОУ від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію указом президента України від 19 березня 2021 року №106.

Центр протидіє поточним і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечує інформаційну безпеку України, виявляє дезінформацію, протидіє пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Теги:
Новини
Харків
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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