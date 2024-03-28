Для наступу на Харків 100 тис. недостатньо: у бригаді Гвардії наступу припустили, скільки військ потрібно РФ, щоб захопити місто
Наразі Харкову не загрожує наступ РФ, але такий план у ворога ймовірно є
Про це повідомив начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ (штурмова бригада Гвардії наступу "Сталевий Кордон") Іван Шевцов у етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз на Лимано-Куп'янсьому перебуває військо РФ у складі близько 100 тис. осіб. Однак і цього недостатньо для того, щоб вести активний наступ на Харків. Щоб захопити Харків, ворогу треба накопичувати не менше 400-500 тис. особового складу на своїй ділянці. Зараз такого ми не спостерігаємо. Також немає великої кількості техніки. Тому поки переживати не потрібно. Але такий план у ворога можливо є і відкидати його не потрібно. Маємо готуватися до будь-якого розвитку подій", - повідомив Шевцов.
Харків розташований близько до державного кордону РФ. Але щоб туди зайти, ворог має пройти через добре обладнані фортифікаційні ешелони і споруди, зауважив він.
"Відстань від РФ до Харкова 40 км. У нас було досить багато часу для того, щоб окопатися глибоко. Наразі передумов, що ворог може здійснювати наступальні дії в напрямку Харкова немає", - додав Шевцов.
-
У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності, цей вкид назвали кампанією пропаганди страху.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.05 Купівля 39.05Продаж 39.52
- EUR Купівля 42.21Продаж 42.95
- Актуальне
- Важливе