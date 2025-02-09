Україна запускає масштабний військовий проєкт "Лінія дронів": що він передбачає

Відповідне повідомлення з’явилося у telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.

Повідомляється, що "Лінія дронів" посилить бригади на передовій та дозволить нищити ще більшу кількість російських окупантів, а головне – зберігати життя українських воїнів на полі бою.

Проєкт був ініційований президентом України.

"Саме цей проєкт щодо дронів може дійсно об’єднати кращих. Дуже швидко діяти, коли ми можемо бути попереду ворога. І будемо, я в цьому впевнений", - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що "досвід найкращих буде масштабуватися".

"Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені. Дрони виробляємо і постачаємо. І значення дронів має стати таким, щоб все більше і більше унеможливлювати російські штурми", - наголосив президент України.