Україна запускає масштабний військовий проєкт "Лінія дронів": що він передбачає
В Україні запрацює масштабний військовий проєкт "Лінія дронів", навколо якого об’єдналися найефективніші українські підрозділи Сил безпілотних систем
Відповідне повідомлення з’явилося у telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.
Повідомляється, що "Лінія дронів" посилить бригади на передовій та дозволить нищити ще більшу кількість російських окупантів, а головне – зберігати життя українських воїнів на полі бою.
Проєкт був ініційований президентом України.
"Саме цей проєкт щодо дронів може дійсно об’єднати кращих. Дуже швидко діяти, коли ми можемо бути попереду ворога. І будемо, я в цьому впевнений", - зазначив Володимир Зеленський.
Він додав, що "досвід найкращих буде масштабуватися".
"Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені. Дрони виробляємо і постачаємо. І значення дронів має стати таким, щоб все більше і більше унеможливлювати російські штурми", - наголосив президент України.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що в січні 66% російської техніки було виведено з ладу в результаті роботи ударних безпілотників різних типів.
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