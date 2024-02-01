Україна заявила в ОБСЄ про 626 хімічних атак ворога проти ЗСУ
Україна задокументувала 626 випадків застосування російськими військовими боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами
Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Укрінформ.
"Сили оборони України вже задокументували 626 випадків застосування росіянами боєприпасів, що містять отруйні хімічні речовини, з яких 81 - лише в грудні. Частота такого застосування зростає, щодня фіксується до 10 випадків", - сказала Костенко.
За її словами, російські війська застосовують газові гранати й саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, що скидаються з безпілотників.
Крім цього, РФ також здійснює "артилерійські обстріли з застосуванням хімічно небезпечних речовин, що є ще одним грубим порушенням правил ведення війни з боку російських військ".
- Російські окупанти почали частіше використовувати хімічну зброю, а також новий вид гранат з отруйними речовинами.
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