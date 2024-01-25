РФ почала використовувати новий вид гранат з отруйними речовинами
Російські окупанти почали частіше використовувати хімічну зброю, а також новий вид гранат з отруйними речовинами
Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик.
За його словами, у грудні 2023 року зафіксований 81 випадок використання Росією гранат з отруйними речовинами.
"Також у грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон - речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів", - сказав він.
У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей.
- 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти ЗСУ, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.
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