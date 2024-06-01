"Україна зупинила Росію": у Білому домі вважають травневий наступ росіян на Харківщину провальним

Про це він сказав в інтерв’ю, яке транслювали в етері телемарафону "Єдині новини".

"Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН, - правом захищатися", - наголосив Карпентер.

Він також додав, що кількість російських втрат дуже велика, однак жодних цілей вони не досягли.