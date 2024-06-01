"Україна зупинила Росію": у Білому домі вважають травневий наступ росіян на Харківщину провальним
Представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що наступ російських окупантів на півночі Харківської області у травні став провальним
Про це він сказав в інтерв’ю, яке транслювали в етері телемарафону "Єдині новини".
"Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН, - правом захищатися", - наголосив Карпентер.
Він також додав, що кількість російських втрат дуже велика, однак жодних цілей вони не досягли.
- Тим часом російська армія перекидає власні сили для зміцнення позицій на Харківському напрямку. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це вказує на можливу другу фазу наступу РФ у регіоні.
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