РФ готує другу фазу наступу на Харківщині: ISW проаналізував мету ворога

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Підкріплення власних сил у Харківській області вказує на те, що російські військові, ймовірно, продовжують приділяти пріоритет зусиллям із відведення та відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створення "буферної зони" на півночі Харківської області.

"Російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після наміченого захоплення Вовчанська, хоча позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати від російських військ проведення ще однієї хвилі посилених штурмів у цьому районі, щоб завершити захоплення міста", - вважають аналітики.

ISW припускає, що російські сили, ймовірно, стримують багато резервів Північного угруповання військ, яке укомплектовано елементами 11-го армійського корпусу, 44-го АК та 6-ї загальновійськової армії - усі частини російського Ленінградського військового округу (ЛВО). Північне угруповання військ, навіть на верхній межі заявленої кінцевої чисельності, не матиме необхідної живої сили, необхідної для проведення успішної операції з оточення або захоплення Харкова.