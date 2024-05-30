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Російські окупанти можуть наступати на Золочівському напрямку Харківщини - Синєгубов

30 травня, 2024 четвер
19:35
Війна з Росією Олег Синєгубов

Армія РФ може піти в наступ на Золочівському напрямку в Харківській області, аби задіяти якнайбільше українських військ в обороні півночі регіону

Зміст

Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час преспідходу, передає Укрінформ.

Глава ОВА наголосив, що зараз поблизу Золочівської громади ударного скупчення росіян немає.

"У нас інформація така сама, як по Липецькому та Вовчанському напрямках: що цей напрямок ворогом обраний як перспективний для того, щоб задіяти максимальну кількість наших військ у стримуванні на півночі Харківщини", - розповів Синєгубов.

Він також додав, що ворог підтягує свої резерви на Липецькому й Вовчанському напрямках.

"Вони так само впродовж дня можуть перенаправити ці резерви і на Золочівський напрямок тощо. Тому ми, звісно, про це можемо говорити і маємо бути готовими для того, щоб задіяти плани евакуації з тих населених пунктів", - підкреслив очільник Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, якщо на Золочівському напрямку буде загострення ситуації, потрібно буде першочергово евакуювати близько 1,5 тис. населення.

"Це, скажімо так, буде перший етап, перша хвиля. У нас зарезервовані місця в Харкові під цю евакуацію. Всі ресурси наявні щодо організації вивезення людей у нас, у принципі, є", - пояснив Синєгубов.

  • 16 травня ISW повідомляв, що російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Харківщина
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