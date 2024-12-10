Україні потрібно скопіювати ідею РФ зі світлофорами-детекторами FPV на фронті, - Defense Express

Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни встановлюють пристрої, які виглядають як звичайні світлофори, але в них спрацьовує сигнал від детектора, що виявляє наші FPV-дрони. Червоне світло означає, що наш дрон близько, і водіям краще не їхати, а жовте і зелене світло означають, що загрози немає і можна продовжувати рух. Таку систему виявлення підльоту дронів нам слід запозичити й взяти на озброєння. Це той момент, коли треба вчитися у ворога", - сказав він.

За словами Киричевського, розробка росіян привернула увагу тим, що це, можливо, перший високотехнологічний та практичний виріб, створений ними під час повномасштабного вторгнення, з метою зменшити рівень загрози від наших FPV-дронів.

"Нічого кращого цих світлофорів, окрім як знищувати дрони фізично або використовувати засоби радіоелектронної боротьби, не придумали. Світлофор виглядає досить просто, але спрацьовує. Впевнений, що в нас знайдуться фахівці, які зможуть поєднати детектор проти дронів зі світлофором. Можна використати залізничний або інший світлофор. Головне - повторити принцип", - додав він.