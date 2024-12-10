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Ексклюзив

Україні потрібно скопіювати ідею РФ зі світлофорами-детекторами FPV на фронті, - Defense Express

Тетяна Нижник
10 грудня, 2024 вiвторок
19:25
Війна з Росією

Світлофори-детектори FPV на фронті – просте, ефективне і масове рішення

Зміст

Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни встановлюють пристрої, які виглядають як звичайні світлофори, але в них спрацьовує  сигнал від детектора, що виявляє наші FPV-дрони. Червоне світло означає, що наш дрон близько, і водіям краще не їхати, а жовте і зелене світло означають, що загрози немає і можна продовжувати рух. Таку систему виявлення підльоту дронів нам слід запозичити й взяти на озброєння. Це той момент, коли треба вчитися у ворога", - сказав він.

За словами Киричевського, розробка росіян привернула увагу тим, що це, можливо, перший високотехнологічний та практичний виріб, створений ними під час повномасштабного вторгнення, з метою зменшити рівень загрози від наших FPV-дронів. 

"Нічого кращого цих світлофорів, окрім як знищувати дрони фізично або використовувати засоби радіоелектронної боротьби, не придумали. Світлофор виглядає досить просто, але спрацьовує. Впевнений, що в нас знайдуться фахівці, які зможуть поєднати детектор проти дронів зі світлофором. Можна використати залізничний або інший світлофор. Головне - повторити принцип", - додав він.

  • Нагадаємо, напередодні військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій Флеш повідомив, що окупанти розробили світлофор, який здатен попереджати про політ FPV-дронів.
Теги:
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Росія
зброя
військові
Технології
російська армія
ЗСУ
окупанти
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