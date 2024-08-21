Україні треба доєднатися до ініціативи "Небесний щит", - авіаексперт Храпчинський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми постійно про це кажемо, що нам потрібно близько 25 систем Patriot, нам безумовно потрібно хоча б 3 системи THAAD, протиракетні системи, або ізраїльські Arrow.

До речі, тут щодо систем протиповітряної оборони слід зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення деякі європейські країни об’єдналися в ініціативу “Небесний щит Європи”, це близько 41 країни. І там є не тільки країни Європи, там і Туреччина є, вони створюють єдину систему протиповітряної оборони для захисту проти російської агресії. І в цю ініціативу входять такі системи, як Patriot, ізраїльські Arrow й інші. Тобто створює певний меседж для наших дипломатів, що треба доєднатися до цієї системи для того, щоб можна було реалізувати те, про що казав пан президент щодо можливості перехоплення ракет нашими західними партнерами", - сказав він.

Авіаційний експерт вважає, що можливе доєднання України до цієї ініціативи може стати "потужним кроком".

"Я думаю, що, якщо Україна доєднається до цієї ініціативи, це буде потужним кроком. Тому що, по-перше, ми зможемо отримати більше озброєння, а, по-друге, ми зможемо надати наш досвід нашим західним партнерам, тому що жоден офіцер навіть країни НАТО в жодному разі не збивав ракети Х-101, не збивав ракети "Кинджал", не перехоплював ті ж самі "Іскандери", а ми маємо такий досвід і цим досвідом можемо ділитися. Але давайте тоді обмінюватися на рівних, тобто ми кажемо про те, що створюємо єдину систему протиповітряної оборони з Європою і це не буде доєднання до НАТО, це не буде доєднання до Євросоюзу - це буде відокремлена нова юридична структура, яка, я думаю, психологічно збентежить Путіна своєю появою", - сказав Храпчинський.