"Необхідно захиститися від БПЛА та ракет": Австрія офіційно доєдналась до ініціативи ЄС "Небесний щит"

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням австрійське інформагентство APA.

"Австрія приєдналася до ініціативи з протиповітряної оборони "Небесний щит". Міністр оборони Клаудіа Таннер підписала у Брюсселі відповідну декларацію про наміри з Німеччиною. Ініціатива "Небесний щит" є реакцією на напад Росії на Україну і має на меті створити сильнішу парасольку протиповітряної оборони над Європою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підписання меморандуму про взаєморозуміння відбулося на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

"Цей крок сьогодні є дуже важливим для безпеки австрійців", - заявила Таннер перед церемонією підписання.

За її словами, Австрії, як нейтральній державі, зокрема, необхідно захистити себе від загроз з повітря і захистити австрійців від безпілотників і крилатих ракет.

Вона заперечила, що приєднання Австрії до ініціативи нібито порушує нейтралітет країни, як це стверджують праві популісти. Вона наголосила, що, згідно з конституцією, нейтралітет має бути захищений усіма доступними засобами.