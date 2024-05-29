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"Необхідно захиститися від БПЛА та ракет": Австрія офіційно доєдналась до ініціативи ЄС "Небесний щит"

29 травня, 2024 середа
07:12
Світ Шведське ППО RBS 70

Нейтральна Австрія підписала меморандум в рамках програми протиповітряної та протиракетної оборони "Європейський небесний щит" (скорочено "Sky Shield"), завершивши офіційне приєднання до ініціативи

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням австрійське інформагентство APA.

"Австрія приєдналася до ініціативи з протиповітряної оборони "Небесний щит". Міністр оборони Клаудіа Таннер підписала у Брюсселі відповідну декларацію про наміри з Німеччиною. Ініціатива "Небесний щит" є реакцією на напад Росії на Україну і має на меті створити сильнішу парасольку протиповітряної оборони над Європою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підписання меморандуму про взаєморозуміння відбулося на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

"Цей крок сьогодні є дуже важливим для безпеки австрійців", - заявила Таннер перед церемонією підписання.

За її словами, Австрії, як нейтральній державі, зокрема, необхідно захистити себе від загроз з повітря і захистити австрійців від безпілотників і крилатих ракет.

Вона заперечила, що приєднання Австрії до ініціативи нібито порушує нейтралітет країни, як це стверджують праві популісти. Вона наголосила, що, згідно з конституцією, нейтралітет має бути захищений усіма доступними засобами.

  • На початку травня Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія запропонували НАТО поглибити співпрацю, зокрема розширити участь у військових навчаннях, обміні розвідданими та кібербезпеці на тлі агресії РФ проти України

Теги:
ЄС
ППО
Австрія
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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