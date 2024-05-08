Нейтральні країни запропонували НАТО поглибити співпрацю у сфері розвідки та кібербезпеки на тлі агресії РФ
Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія запропонували НАТО поглибити співпрацю, зокрема розширити участь у військових навчаннях, обміні розвідданими та кібербезпеці на тлі агресії РФ проти України
Про це повідомляє Die Presse.
Зазначається, що наприкінці грудня 2023 року дипломати з чотирьох нейтральних країн надіслали лист-пропозицію до НАТО про розширення співробітництва.
Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія запропонували розширення участі в навчаннях до "привілейованого доступу до документів та інформації". Вони пропонують наростити обмін розвідданими та налагодити взаємодію у сферах кібербезпеки, захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби "з новими підривними технологіями".
Дипломати завили у листі, що нейтральні країни та НАТО є "найближчими партнерами із загальними цінностями". Альянс та МЗС Австрії підтвердили виданню, що нейтральні країни дедалі частіше прагнуть обміну з альянсом у форматі WEP4 (четвірка західноєвропейських партнерів, - ред.).
У МЗС Австрії підкреслили, що планують використовувати формат WEP4, "щоб привернути увагу до свого внеску та можливостей для європейської безпеки".
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