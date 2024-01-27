"Україні вдалося зберегти міжнародну увагу": Зеленський підбив підсумки січня

Про це президент України повідомив у вечірньому відеозверненні 27 січня.

"Завершуємо цей день, цей тиждень, вже час підбивати перші підсумки цього січня – для України, для наших відносин з партнерами. Попри різні виклики й багато складнощів Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до нашої української битви за незалежність. Вдалося додати нашій державі ще більше стійкості – саме того, що є головним аргументом у міжнародній комунікації. Те, на що ви здатні. Те, що ви здатні витримати. Те, через що ви здатні пройти. Світ звертає увагу на стійких та сміливих", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що у січні Україна підписала безпекову угоду з Великою Британією. Зеленський назвав її "амбітною" та наголосив, що вона стала базовим орієнтиром, на який потрібно рівнятися у роботі з партнерами. Наразі Україна веде перемовини щодо нових безпекових угод як з країнами Європи, так і з тими, які за її межами.

"І впевнений, уже скоро будуть нові результати щодо безпекових гарантій для України. Вдячний усім нашим партнерам, які допомагають", - сказав президент.

Він розповів, що Україні та Польщі фактично вдалося перезавантажити відносини.

"І маємо хороше розуміння одне одного, маємо чіткі орієнтири – що важливо для наших суспільств, для наших безпекових інтересів. І до речі, Польща приєдналася до безпекової декларації Групи семи, загалом уже 32 країни працюють з нами в цьому напрямі", - вказав очільник України.

За його словами, Україна у співпраці з Євросоюзом уже почала змістовну підготовку до початку перемовин. Триває процес скринінгу українського законодавства, тобто офіційна оцінка українських правових актів на відповідність праву Євросоюзу. Зеленський вказав, що існує розуміння графіку зустрічей та всіх наступних необхідних кроків.

Також він подякував Швейцарії за продуктивні перемовини, організацію зустрічі радників щодо Формули миру та домовленість щодо організації першого Саміту миру на рівні лідерів країн.

Крім того, Зеленський відзначив "непогану динаміку" щодо оборонних пакетів для України.

"Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як нам було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. Я дякую кожній країні, яка підтримує наших воїнів, захист українських життів. Уже сотні російських ракет і дронів збиті за цей місяць. І продовжуємо роботу з партнерами. Чекаємо на відповідне рішення Сполучених Штатів Америки – це критично важливо", - наголосив президент, додавши, що на лютий заплановано ще більше домовленостей з партнерами.

Конфіскація російських активів

"І окремо хочу відзначити результати комунікації з партнерами щодо російських активів: за цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим. Усі російські активи – активи самої держави-терориста та повʼязаних з нею осіб, – які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані. І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлене найближчим часом. Я дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості", - сказав президент.

Санкції проти РФ

Зеленський наголосив на необхідності введення нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. За його словами, він перебуває в процесі підготовки, також готуються нові кроки щодо обмеження здатності РФ обходити існуючі санкції.

"Кожен прояв тиску на Росію – це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні – це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною! Дякую всім, хто бʼється, працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей!", - додав він.