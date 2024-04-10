Українська ППО вранці знищила розвідувальний БПЛА
Українські сили ППО уранці 10 квітня знищили у небі над Дніпропетровською областю розвідувальний безпілотник росіян
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
"Біля 10:00 в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено розвідувальний БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.
Також цю інформацію підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак: "Наші відпрацювали у Дніпровському районі. Оборонці неба знищили ворожий безпілотник".
- У ніч проти 10 квітня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України безпілотниками та ракетами. Сили ППО знищили 14 дронів та дві Х-59.
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