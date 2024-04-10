Українська ППО вранці знищила розвідувальний БПЛА

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Біля 10:00 в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено розвідувальний БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак: "Наші відпрацювали у Дніпровському районі. Оборонці неба знищили ворожий безпілотник".