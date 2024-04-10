Українські сили ППО вночі знищили 14 "шахедів" і дві Х-59

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, ще загалом вночі ворог запустив по Україні 17 БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда. РФ також атакувала двома крилатими ракетами Іскандер-К та однією балістичною ракетою Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - написали у Повітряних силах та додали, що ЗСУ знищили 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині.

Крім того, близько 8 вечора українська ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог намагався атакувати Одесу.