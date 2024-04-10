Українські сили ППО вночі знищили 14 "шахедів" і дві Х-59
У ніч проти 10 квітня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України безпілотниками та ракетами. Сили ППО знищили 14 дронів та дві Х-59
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, ще загалом вночі ворог запустив по Україні 17 БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда. РФ також атакувала двома крилатими ракетами Іскандер-К та однією балістичною ракетою Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму.
"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - написали у Повітряних силах та додали, що ЗСУ знищили 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині.
Крім того, близько 8 вечора українська ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог намагався атакувати Одесу.
- В ніч на 10 квітня російська армія запустила по Україні ударні БПЛА типу Shahed-131/136 з Чорного моря. Під ранок ворог запустив ракети на Одещину. Більше про атаку читайте тут.
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