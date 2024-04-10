РФ запустила "шахеди" з Чорного моря по півдню України в ніч на 10 квітня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

О 1:40 військові заявили про рух ударних БПЛА з Чорного моря курсом на південь Одещини.

Пізніше безпілотники змінили напрямок на Миколаївщину. ПС повідомили про особливу загрозу для Очакова, попросили мешканців залишатись в укриттях.

Кілька груп "шахедів" - на півдні Миколаївщини змінили курс на північ.

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