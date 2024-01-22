"Українські безпілотники в тренді": заступник голови Бердянської райради про "бавовну" на ТОТ
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що безпілотники ЗСУ добре працюють по ворожих об'єктах на окупованій території Запорізької області
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Саме Чернігівку окупанти обрали як не тилову, але популярну для них точку, тому що там величезні поля, посадки й водойми. Росіянам було дуже зручно ховати там свою техніку. Територія цієї громади дуже серйозно постраждала в контексті цивільного населення, тому що там неймовірно багато окупантів. Ворожа техніка й боєкомплект завжди були цілями для ЗСУ. У цьому населеному пункті є поруч залізниця, тому для росіян була зручна логістика. Ця гілка йде вздовж моря, північніше. Останній приліт по порту дуже вдарив по окупантах, і, по-перше, морально", - зауважив Дудукалов.
За словами заступника голови Бердянської районної ради, була інформація, що нещодавно відбувся удар по полігону в Бердянському районі, який розташовано в селі Новопетрівка.
"Місцеві кажуть, що це був безпілотник. Через те, що там був склад боєкомплекту, відбулася тривала детонація. На території півдня Запорізької області безпілотники ЗСУ в тренді, у тренді скупчення техніки й боєкомплекту ворога. Місцеві добре знають, де це все розташовано, повідомляють координати. Туди добре летить, пролітаючи 100 км ешелонованої славнозвісної російської ППО", - наголосив Дудукалов.
- Українські військові відбили 122 атаки ворога на 8 напрямках. Натомість протягом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 920 окупантів.
- Служба безпеки в Чернівецькій області зібрала доказову базу на керівника окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Він раніше брав участь у силовому захопленні кримського півострова та вербував українських силовиків.
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