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"Українські безпілотники в тренді": заступник голови Бердянської райради про "бавовну" на ТОТ

22 січня, 2024 понедiлок
17:36
Війна з Росією ЗСУ дрон безпілотник

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що безпілотники ЗСУ добре працюють по ворожих об'єктах на окупованій території Запорізької області

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Саме Чернігівку окупанти обрали як не тилову, але популярну для них точку, тому що там величезні поля, посадки й водойми. Росіянам було дуже зручно ховати там свою техніку. Територія цієї громади дуже серйозно постраждала в контексті цивільного населення, тому що там неймовірно багато окупантів. Ворожа техніка й боєкомплект завжди були цілями для ЗСУ. У цьому населеному пункті є поруч залізниця, тому для росіян була зручна логістика. Ця гілка йде вздовж моря, північніше. Останній приліт по порту дуже вдарив по окупантах, і, по-перше, морально", - зауважив Дудукалов.

За словами заступника голови Бердянської районної ради, була інформація, що нещодавно відбувся удар по полігону в Бердянському районі, який розташовано в селі Новопетрівка.

"Місцеві кажуть, що це був безпілотник. Через те, що там був склад боєкомплекту, відбулася тривала детонація. На території півдня Запорізької області безпілотники ЗСУ в тренді, у тренді скупчення техніки й боєкомплекту ворога. Місцеві добре знають, де це все розташовано, повідомляють координати. Туди добре летить, пролітаючи 100 км ешелонованої славнозвісної російської ППО", - наголосив Дудукалов.

  • Українські військові відбили 122 атаки ворога на 8 напрямках. Натомість протягом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 920 окупантів.
  • Служба безпеки в Чернівецькій області зібрала доказову базу на керівника окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Він раніше брав участь у силовому захопленні кримського півострова та вербував українських силовиків.






 

Теги:
Новини
зброя
ЗСУ
Бердянськ
окуповані території
безпілотник
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
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