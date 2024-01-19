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За минулу добу на фронті відбулося 127 боєзіткнень, ЗСУ відбили атаки РФ на 8 напрямках, - Генштаб

19 січня, 2024 п'ятниця
06:59
Війна з Росією ЗСУ

Українські військові відбили 122 атаки ворога на 8 напрямках. Натомість протягом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень

Про це 19 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські сили відбили 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника неподалік Богданівки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 атаки ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Росія завдала 2 ракетних та 81 авіаційний ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Богданівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу та 2 пункти управління противника

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

  • Упродовж доби відбулося 114 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ позицій наших військ і населених пунктів.
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