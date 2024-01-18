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Війна з Росією: хроніка
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Упродовж доби відбулося 114 бойових зіткнень з армією РФ, - Генштаб

18 січня, 2024 четвер
19:34
Війна з Росією ЗСУ

Упродовж доби відбулося 114 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ позицій наших військ і населених пунктів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 18 січня.

Ворожі обстріли України

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Впродовж доби відбулось 114 бойових зіткнень. Загалом впродовж доби ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Миколаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Радянське Сумської області; Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки противника в районі Богданівка Донецької області де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські захисники відбили 22 атаки ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще – 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах  Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 13 разів намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились населені пункти Донецької області: Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районах західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степногірськ Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Зміївка, Тягинка, Іванівка, Садове, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління російських окупантів.

  • Сили оборони впродовж минулої доби відбили 76 атак росіян на 7 напрямках. Найбільше з них на Авдіївському - 27. Також ЗСУ знищили 780 загарбників, 38 бронемашин та 21 танк.
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